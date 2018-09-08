РПЦ обнаружила угрозу всему православию

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возразил против решения патриарха Константинопольского Варфоломея назначить на Украину своих представителей — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада), сообщается в субботу, 8 сентября, на официальном сайте Московского патриархата.

Отмечается, что эти назначения не были согласованы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. По заявлению синода, это «является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви».

В РПЦ отметили, что «данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями, создают реальную угрозу единству всего мирового православия».

7 сентября глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также заявлял, что новые назначения не останутся без ответа, поскольку являются вторжением на каноническую территорию Русской православной церкви.