Прямой эфир

Самолет аварийно сел в Иркутской области из-за отказа двигателя

0
Фото: РИА Новости/Марк Агнор
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Ан-24, летевший по маршруту Красноярск–Усть-Кут–Ленск, совершил аварийную посадку в аэропорту Усть-Кута Иркутской области из-за отказа правого двигателя. Инцидент произошел в пятницу, 7 сентября.

Следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве отметили, что посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

22 августа пассажирский лайнер Ту-204 российской авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет совершил экстренную посадку из-за лихорадки на борту
Возбуждено уголовное дело в связи с аварийной посадкой самолета в Сочи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017