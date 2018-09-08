Самолет аварийно сел в Иркутской области из-за отказа двигателя

Самолет Ан-24, летевший по маршруту Красноярск–Усть-Кут–Ленск, совершил аварийную посадку в аэропорту Усть-Кута Иркутской области из-за отказа правого двигателя. Инцидент произошел в пятницу, 7 сентября.

Следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве отметили, что посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

22 августа пассажирский лайнер Ту-204 российской авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.