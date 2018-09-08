Истребители Су-35 устроят показательный полет в рамках ВЭФ

Истребители Су-35 совершат демонстрационный полет над акваторией бухты Аякс острова Русский в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщается в пресс-релизе, поступившему iz.ru, полет состоится 9 сентября и продлится в течение пяти минут. В нем будут участвовать семь современных истребителей, которые продемонстрируют зрителям как парные, так и одиночные пролеты. Кроме того, один из самолетов выполнит фигуры высшего пилотажа.

В этот же день состоится торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока», в которой примет участие вице-премьер России Юрий Трутнев.

Сам IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В день открытия форума запланирована сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». Она будет посвящена новой геополитике и политической экономике Азии, после которой канал «Россия 24» вместе с клубом проведет теледебаты.

Среди ключевых событий ВЭФ организаторы отмечают бизнес-диалоги «Россия–Япония», «Россия–Китай», пленарную сессию Сбербанка об образовании в транзитном мире, пленарные сессии «Цифровой транспорт — будущее большой Евразии» и «Образование в цифровую эпоху», а также площадку, посвященную национальному проекту «Экология».