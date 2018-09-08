Террористы обстреляли христианский город в Сирии

Десять мирных граждан погибли и 30 получили ранения в результате обстрела террористами христианского города Мухарди, который находится на севере провинции Хама в Сирии.

«Террористы обстреляли вчера Мухарди «Градами». Девять человек погибли, еще один тяжелораненый скончался сегодня», — сообщает агенство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Других подробностей инцидента не сообщается.

Ранее 8 сентября в Минобороны России предупредили о запланированной инсценировке химатаки в Сирии. Она должна коснуться мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

За день до этого президент РФ Владимир Путин заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся террористами провокаций с химоружием в арабской республике.