День города в Москве: куда пойти?

81 столичный музей работает бесплатно в эти выходные. Специально ко Дню города приготовили особенные экскурсии. В этом году посетители узнают истории московских меценатов. Важно: на некоторые выставки нужно записаться заранее.

На Цветном бульваре волонтеры откроют фестиваль «Добрая Москва». Если хотите помочь кому-то, принимайте участие в благотворительном забеге. И, конечно, никак нельзя забывать про московские парки и Тверскую улицу.

В субботу у храма Христа Спасителя состоится концерт классической музыки. 9 сентября свой музыкальный фестиваль устраивает РЕН ТВ. На Охотном Ряду вас ждут Найк Борзов, «Ва-Банкъ», «Запрещенные барабанщики».

Порадуются и киноманы — в разных местах города бесплатно покажут фильмы о Москве. Салют в честь Дня города запустят с 30 площадок — это десятки тысяч залпов.