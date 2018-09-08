Женщина-полицейский ошиблась дверью и застрелила хозяина квартиры в США

В американском Далласе (штат Техас) женщина-полицейский ошиблась дверью и застрелила хозяина чужой квартиры, думая, что он ворвался к ней домой.

Как сообщает Би-би-си, возвращаясь после смены, женщина увидела в квартире 26-летнего мужчину. Недолго думая, она открыла огонь из табельного оружия. После этого она вызвала скорую и своих коллег из полиции. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

«В этой истории больше вопросов, чем ответов», — заявил журналистам начальник полицейского участка.

Он отметил, что сотрудницу временно отстранили от работы, ведется следствие. По данным журналистов, убитый мужчина учился в местном университете, работал бухгалтером и пел в церковном хоре.

В августе сотрудники полиции застрелили актрису Ванессу Маркес, известную по сериалу «Скорая помощь», в ее доме в Лос-Анджелесе, куда их вызвали удостовериться, что с женщиной всё в порядке.