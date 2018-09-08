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Россия и Вьетнам подтвердили курс на наращивание партнерства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Нгуен Фу Чонг
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Президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам прошедшей встречи подтвердили неизменность курса на упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Об этом говорится в заявлении для прессы по итогам российско-вьетнамских переговоров, которое опубликовала пресс-служба Кремля 8 сентября. 

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Так, стороны подчеркнули необходимость последовательных усилий по наращиванию торгово-экономического сотрудничества в первую очередь путем эффективной реализации соглашения о свободной торговле между ЕЭАС.

Также оба лидера подтвердили планы по сотрудничеству в ходе строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме и подготовке вьетнамских студентов по соответствующим специальностям в России.

Помимо этого Путин и Нгуен Фу Чонг договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в соответствии с международным правом. 

В заключение РФ и Вьетнам подтвердили намерение развивать сотрудничество в сфере противодействия терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному производству и обороту наркотиков, коррупции и другим вызовам и угрозам. 

Официальный визит Нгуен Фу Чонг в Россию состоялся с 5 по 8 сентября

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