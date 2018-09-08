Товарооборот между РФ и КНР в 2018 году составил $67,5 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2018 года составил $67,5 млрд и вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовало главное таможенное управление КНР.

Экспорт из Китая в Россию увеличился на 13,5%, составив $31,1 млрд. Импорт из РФ в Китай составил $36,3 млрд, что на 38,5% выше предыдущих показателей, передает «РИА Новости».

По итогам августа общий объем импорта и экспорта между двумя государствами составлял $9,13 млрд. Китай ввез в РФ товары на сумму в размере $4,26 млрд, в то время как из России в КНР была отправлена продукция общей стоимостью $4,86 млрд.

В первом квартале 2018 года товарооборот между РФ и Китаем составлял $23 млрд, что было на 28,2% больше показателей аналогичного периода в 2017 году.

В апреле официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн выразил надежду на то, что товарооборот двух стран в 2018 году превысит $100 млрд. Тогда же он заверил, что санкции США не скажутся на торгово-экономических отношениях России и Китая.