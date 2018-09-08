Рэпер Мак Миллер снял клип в гробу незадолго до своей смерти

Американский рэпер Мак Миллер незадолго до смерти снял клип, где он лежит в гробу. Теперь многие считают его пророческим, пишет The Sun.

Клип на песню Self Care вышел 12 июля. На протяжении всего ролика музыкант лежит в деревянном гробу. Сначала Мак Миллер закуривает сигарету, а после вырезает ножом на гробу латинское выражение Memento Mori («Помни о смерти»). Тем не менее заканчивается сюжет удачно — молодой человек выбирается наружу.

Миллер был найден мертвым в собственном доме 7 сентября. По данным портала TMZ, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

В последние годы музыкант боролся с наркотической зависимостью, которая возникла после расставания с певицей Арианой Гранде. Пара встречалась в течение двух лет. После разлуки поп-дива назвала эти отношения «токсичными».