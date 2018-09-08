На юге Москвы неизвестные вынесли из офиса сейф с 10 млн рублей

На юге Москве неизвестные вынесли из офиса сейф с 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Вечером в пятницу, 7 сентября, в полицию поступило сообщение о краже в расположенном на шестом этаже офисе организации по адресу: Варшавское шоссе, дом 1, строение 2.

По информации издания «Газета.ру», следствие установило, что злоумышленники попали в офис, вскрыв замок входной двери. Позже они скрылись с места преступления вместе с металлическим сейфом.

Следователи МВД возбудили уголовное дело статье УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

В мае двое мужчин украли около 500 тыс. рублей из сейфа в торговом центре в Казани. Преступниками оказались бывшие сотрудники ТЦ. Их задержали после просмотра записей с камер наблюдения.