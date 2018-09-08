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Видео с человеком-ступенькой вызвало споры в Сети

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Фото: youtube.com
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В интернете набирает популярность видеозапись, на которой женщины садятся в лодку. При этом для того, чтобы сделать процесс удобнее, одного из мужчин использовали как ступеньку.

Видеозапись появилась на сайте LiveLeak в пятницу, 7 сентября. Менее чем за сутки она набрала почти 50 тыс. просмотров.

Многие пользователи пожалели мужчину, которому досталась роль ступеньки, и назвали его настоящим джентльменом. Другие, напротив, считают такое поведение недостойным представителя сильного пола. 

«Я просто ждал, когда в лодку начнет заходить индийский слон», — пошутил один из комментаторов.

10 августа появилось видео момента, когда макака пыталась похитить младенца в индийской деревне Карнатака. Она прижала плачущего ребенка к земле и отгоняла от него взрослых, которые пытались взять младенца на руки.

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