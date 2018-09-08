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В Басре территория аэропорта подверглась минометному обстрелу

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Фото: REUTERS/Essam al-Sudani
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Территория международного аэропорта иракского города Басра подверглась минометному обстрелу. Об этом 8 сентября рассказали в эфирах местных телеканалов.

По данным СМИ, неизвестные выпустили четыре снаряда в сторону главной воздушной гавани города.

Информации по масштабах и пострадавших пока нет, уточняет ТАСС.

Несколькими часами ранее в управлении гражданской обороны сообщили, что демонстранты напали на 12 пожарных машин, прорвались на территорию месторождения «Западная Курна-2» и избили полицию.

Несколько дней назад протестующие вышли на стихийные митинги. Они требуют от властей решить ситуацию со снабжением чистой питьевой водой и электричеством.

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