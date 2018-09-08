У «создателя «Новичка» обнаружили рак в последней стадии

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей отравляющего вещества класса «Новичок», сообщил, что врачи диагностировали у него рак простаты в последней стадии. Об этом ученый написал в своем аккаунте в Facebook.

«С 6 августа я был в бане. На другой день врачи сообщили, что у меня рак простаты последней стадии. Начали лечить гормонной терапией», –– написал химик.

По его словам, гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам и лишают их энергии. В результате этого раковые клетки погибают.

«В идеале раковые клетки погибают до пятипроцентного уровня, с чем люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами, и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако лечение весьма чувствительное. Приходится терпеть», — сообщил он.

Вил Мирзаянов — специалист в области химического оружия. Более 20 лет назад он эммигрировал в США. В 1992 году химик издал книгу с описанием формул «Новичка».

4 марта в британском Солсбери предположительно веществом данного класса были отравлены британский агент и экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон обвинил в произошедшем Москву, так как якобы в СССР велась разработка «Новичка». Факты того, что о производстве подобного токсина не упоминается ни в одних советских отчетах, а с 1987 года Советский Союз и вовсе остановил любые разработки химоружия, проигнорировались.

Россия категорически отрицает голословные обвинения Британии, указывая на полное отсутствие химоружия и на то, что формула названного вещества есть в открытом доступе. Кроме того, патент на его производство имеют США.