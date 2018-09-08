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Ученые сообщили о 200-метровом цунами на Аляске

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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На Аляске осталось незамеченным цунами, высота волн которого достигала 200 метров, заявили ученые из Университета штата Вашингтон.

Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, цунами обрушилось на побережье фьорда Таан 17 октября 2015 года.

Однако жители Аляски даже не заметили стихийного бедствия, так как этот район не заселен. Человеческих жертв, соответственно, нет. Ученые отмечают, что это цунами является четвертым по величине среди всех достоверно зафиксированных за последние 100 лет.

Причиной таких огромных волн стало таяние ледника, повлекшее гигантский оползень. В воду рухнуло порядка 180 т камней и грунта.

Согласно расчетам ученых, скорость цунами достигала 100 км/ч. Разрушительная сила волны простиралась на расстояние в 20 км вглубь побережья.

Обнаружить следы цунами удалось благодаря исследованию остатков деревьев, камней и почвы на побережье Аляски.

Исследователи не исключают, что подобное может повториться, причем в разных частях света. Особая опасность грозит Норвегии, Гренландии и Патагонии.

«Всё больше подобных оползней будет происходить по мере того, как горные ледники и вечная мерзлота будут таять», — рассказали ученые.

Однако это недавнее цунами не смогло побить рекорд 1958 года. Тогда в заливе Литуйа (Аляска) образовалась волна в 500 м. Погибли пять человек.

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