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Отправивший сыну Трампа конверт с порошком согласился признать вину

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Фото: REUTERS/Beverly Police Department
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Пославший сыну президента США Дональда Трампа и еще нескольким людям конверты с подозрительным порошком американец, 25-летний Дэниел Фрисьело, согласился признать вину, сообщает NBC.

В феврале текущего года неизвестные направили конверт с порошком старшему сыну американского лидера — Дональду Трампу-младшему. Послание вскрыла его супруга Ванесса. Женщина в качестве меры предосторожности была госпитализирована, однако порошок оказался лишь кукурузным крахмалом.

Отмечается, что кроме порошка в конвертах были записки с угрозами.

Позже по обвинению в этом преступлении был задержан Фрисьело.

14 августа посольства США и Израиля, расположенные в Берлине, получили подозрительные конверты с белым порошком.

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