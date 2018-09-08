Белый дом сузил круг подозреваемых в написании скандальной статьи о Трампе

Помощники президента США Дональда Трампа сузили до нескольких человек круг лиц, которые могут быть причастны к статье The New York Times о саботаже в Белом доме.

Как сообщил телеканал CNN 7 сентября, личности подозреваемых не уточняются. При этом, по словам старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй, материал мог быть написан кем-то из сотрудников, занимающихся вопросами нацбезопасности.

CNN указывает, что Трамп буквально одержим идеей найти автора статьи, которого считает предателем, несмотря на то, что глава аппарата Белого дома Джон Келли пытается его убедить не поднимать излишней шумихи.

5 сентября The New York Times опубликовала статью от имени источника в Белом доме, который рассказал о «скрытом сопротивлении» чиновников указам Трампа из-за несогласия с его политикой.

Это вызвало волну возмущения в американской администрации. Трамп назвал публикацию ложью, а его пресс-секретарь Сара Сандерс призвала издание извиниться перед президентом.

Американские СМИ составили список из 13 возможных источников газеты. Свою причастность к публикации пришлось опровергать вице-президенту Майклу Пенсу, главе Пентагона Джеймсу Мэттису и госсекретарю Майку Помпео.

7 сентября разоблачительский портал WikiLeaks сообщил, что вычислил автора статьи.