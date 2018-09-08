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Совращенный Ардженто молодой человек решил сотрудничать со следствием

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Фото: Twitter.com
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Джимми Беннетт, который обвинил Азию Ардженто в совращении, будет сотрудничать с расследованием шерифа Лос-Анджелеса в ее отношении. Информацию об этом распространила в пятницу, 7 сентября, газета The Los Angeles Times со ссылкой на адвоката Беннета.

Беннет утверждает, что был совращен актрисой в 2013 году в отеле в Калифорнии. На тот момент ему было 17 лет, тогда как минимальный возраст согласия в штате — 18 лет. Самой Ардженто на тот момент было 37 лет.

Ардженто была одной из первых публично обвинивших кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Кроме нее, в неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

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