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Сын Бродского раскритиковал песню Земфиры на стихи поэта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сын Иосифа Бродского Андрей Басманов подверг критике новую композицию Земфиры, которую певица написала на отрывки из двух стихотворений поэта.

«То, что она сделала — вырвала фразы из двух стихотворений — считаю непорядочным. Может, это у меня такое восприятие: или ты берешь одну вещь, или ты берешь другую. <…> А вот брать по куску… ну не знаю. Это левая штанина от джинсов, а правая — от рубашки армейской», — рассказал наследник поэта изданию «КП – Петербург».

Песня «Джозеф» стала первой для Земфиры после пяти лет перерыва. Композиция написана на отрывки из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

Над студийной записью работал российский электронный музыкант Роман Литвинов (Mujuice), а обложку к синглу оформили режиссер Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский, отмечает телеканал «78».

Ранее новую работу певицы оценил музыкант Юрий Лоза.

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