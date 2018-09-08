Сын Бродского раскритиковал песню Земфиры на стихи поэта

Сын Иосифа Бродского Андрей Басманов подверг критике новую композицию Земфиры, которую певица написала на отрывки из двух стихотворений поэта.

«То, что она сделала — вырвала фразы из двух стихотворений — считаю непорядочным. Может, это у меня такое восприятие: или ты берешь одну вещь, или ты берешь другую. <…> А вот брать по куску… ну не знаю. Это левая штанина от джинсов, а правая — от рубашки армейской», — рассказал наследник поэта изданию «КП – Петербург».

Песня «Джозеф» стала первой для Земфиры после пяти лет перерыва. Композиция написана на отрывки из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

Над студийной записью работал российский электронный музыкант Роман Литвинов (Mujuice), а обложку к синглу оформили режиссер Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский, отмечает телеканал «78».

Ранее новую работу певицы оценил музыкант Юрий Лоза.