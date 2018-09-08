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Трамп заснул во время выступления Обамы

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп не смог досмотреть выступление своего предшественника Барака Обамы, потому что заснул.

«Я смотрел это, но я уснул. Я обнаружил, что он [Обама] очень хорош –– очень хорош для сна», –– приводит слова американского лидера 7 сентября издание The Hill.

Кроме того, Трамп раскритиковал Обаму за время его правления, заявив, что ситуация с экономикой США была хуже только во времена Великой депрессии.

В пятницу Обама выступил в Университете штата Иллинойс с критикой в адрес Трампа и его политики. Экс-президент США призвал не голосовать за республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс и обвинил Трампа в расизме.

Кроме того, по словам Обамы, действующий глава Белого дома «наживается на страхах и гневе» американцев, а люди у власти желают, чтобы граждане Штатов оставались разделенными, злобными и циничными.

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