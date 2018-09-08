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Рэпер Tekashi 6ix9ine не приехал на собственный концерт в Москве

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Фото: vk.com
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Концерт скандально известного американского рэпера Tekashi 6ix9ine в Москве 7 сентября пришлось отменить, так как исполнитель просто не приехал. Как признались организаторы, причины поведения певца неизвестны.

По данным портала The Flow, исполнитель также не появился на собственном выступлении в Стокгольме днем ранее.

«Самолет с ним должен был сесть сегодня в 17:20. Подробности пока не ясны. Вроде бы как и его менеджмент не до конца понимает, что происходит, так как отменяется не только Москва, а с большой вероятностью вся часть тура», — рассказали промоутеры.

Деньги за билеты будут возвращены в течение недели.

При этом изначально рэпер собирался в тур по России еще в марте, однако его планы изменились из-за экзаменов, от которых «зависела его свобода».

Даниэль Эрнандес (настоящее имя Tekashi 6ix9ine) прославился в 2017 году своими публикациями в Instagram. Его необычная внешность привлекла внимание многих пользователей, а дебютный сингл Gummo стал платиновым.

Ранее СМИ сообщили о смерти американского рэпера Мака Миллера. 26-летний исполнитель был найден мертвым в собственном доме 7 сентября.

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