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Актеру Винсу Вону грозит тюремный срок

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американского актера Винса Вона обвинили в вождении в нетрезвом виде. Как пишет портал Deadline, всего звезде предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Прокуратура Лос-Анджелеса (США) считает Вона виновным в нетрезвой езде, вождении при наличии более 0,8% алкоголя в крови, оказании сопротивления при досмотре и аресте.

Если суд признает актера виновным, то звезде грозит год тюремного заключения.

Винс Вон известен по ролям в фильмах «По соображениям совести», «Четыре Рождества», «Секс в большом городе» и другим.

5 сентября СМИ сообщили, что российский режиссер Илья Найшуллер снимет фильм со звездой сериала «Во все тяжкие» Бобом Оденкерком в главной роли.

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