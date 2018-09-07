Телеканал CNN высмеяли за навязчивые мысли о Путине
Российский телеканал RT высмеял американских коллег за подпись к сюжету о саммите президентов России, Турции и Ирана. Журналисты CNN ошиблись, дважды указав фамилию российского лидера Владимира Путина.
«Путин, Рухани, Путин», — гласит подпись.
Журналисты RT, заметившие ошибку, пошутили, что «у CNN на уме только Путин».
Встреча Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани состоялась 7 сентября в Тегеране. Глава российского государства назвал переговоры конструктивными. Они обсудили вопросы гуманитарного содействия Сирии и многое другое.