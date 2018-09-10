Возможность договориться

Саммит лидеров России, Ирана и Турции, прошедший в Тегеране, еще раз доказал — трехсторонний диалог в рамках «астанинского формата» продолжает эффективно работать. Главы трех государств обратились с призывом к различным силам в Идлибе прекратить сопротивление и сдать оружие. Во время переговоров Анкара настаивала на сохранении в провинции зоны деэскалации, Москва и Тегеран выступили за полное искоренение террористической угрозы, исходящей из анклава. Подводя итоги встречи, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия может доказать подготовку боевиками провокаций с химоружием. Как отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, несмотря на разногласия, консенсус всех сторон был сохранен. Однако «идлибский вопрос» рано или поздно надо будет решать.

Сохранение целостности Сирии и противодействие сепаратистским тенденциям в стране, продолжение борьбы с террористическими группировками и продолжение политического процесса урегулирования сирийского конфликта — такие принципы отражены в декларации, подписанной президентами России, Ирана и Турции по итогам саммита в Тегеране.

— Конечно, мы исходим из того, что удастся договориться. Мы исходим из того, что наш призыв к примирению и в Идлибской зоне будет услышан, — заявил Владимир Путин по итогам встречи в Тегеране. — Будем надеяться, что и у представителей террористических организаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие.

Общий подход сторон к теме стабилизации ситуации в Идлибе был сформирован в ходе дискуссии. Так, Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на использовании формулировки «перемирие». Однако, по словам Владимира Путина, устанавливать режим перемирия в условиях, когда противоборствующие стороны не участвуют в переговорах, нельзя.

— Считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов «Джебхат ан-Нусры» или ИГИЛ (террористические группировки, запрещенные в РФ. — «Известия»), что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами, — заметил российский лидер.

В ходе переговоров президент РФ подчеркнул, что решения предыдущих саммитов государств-гарантов астанинского процесса успешно реализуются. Российский лидер отметил, что сторонам удалось достигнуть существенного прогресса в деле обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии.

— Очаг международного терроризма в этой стране практически ликвидирован. Освобождено более 95% сирийской территории, 141 населенный пункт, — сказал президент РФ. — Оставшиеся группировки экстремистов в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того — осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия.

У РФ имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким провокациям, заявил российский лидер.

— Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии, — сказал Владимир Путин. — Как представляется, именно на это направлены попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ.

Как отметил президент РФ, именно успешная реализация совместных договоренностей позволила серьезно продвинуться на политическом треке урегулирования в Сирии.

Позиция Турции

Встреча Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайпа Эрдогана в Тегеране дала позитивный результат — крайне важно, что три державы продолжают встречаться и общаться в рабочем режиме, считает Владимир Джабаров. Однако проблему искоренения террористической угрозы в Идлибе сторонам, видимо, придется обсудить еще раз за столом переговоров.

— У Турции, конечно, немного другое представление по Идлибу. Они опасаются, что там может начаться гуманитарная катастрофа, — сказал «Известиям» политик, добавив, что, несмотря на разногласия, «астанинский формат» вновь доказал свою эффективность.

Во время своего выступления Реджеп Тайип Эрдоган предложил не трогать зону деэскалации, мотивировав это тем, что военные действия в регионе приведут к потоку беженцев в соседнюю Турцию.

— Если мы сможем объявить о прекращении огня здесь, это будет одним из самых важных шагов саммита и успокоит мирное население, — заявил турецкий лидер.

Выступая перед журналистами по возвращении с саммита, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, бесспорно, поддерживает намерения покончить с терроризмом в Сирии и не исключил возможности новой встречи с президентом РФ.

— Мы, бесспорно, поддерживаем борьбу с терроризмом, но каждый шаг должен предприниматься в духе процесса Астаны и по согласованию всех трех стран — гарантов перемирия, — сказал он. — Соглашение по поддержанию прекращения огня [в Сирии] очень важно. Конечно, у нас есть множество других различных идей. Их будут интенсивно обсуждать наши главы МИД, Минобороны и разведки с российской стороной. После моей поездки в Германию мы можем вновь встретиться с господином Путиным.

По мнению востоковеда Вячеслава Матузова, нынешняя политика Анкары в большой степени продиктована американским влиянием.

— Эрдоган скоординировал что-то на время астанинского процесса, но сейчас его позиция явно ближе к Вашингтону. Недавно состоялся телефонный разговор турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с Госсекретарем США Майклом Помпео, после которого Госдеп заявил, что турецкая сторона выступает против наступления на Идлиб и якобы угрожает выйти из астанинского процесса, — пояснил эксперт.

Он также выразил сомнение, что в Москве поверят заверениям турецкого лидера о его способности гарантировать безопасность в зоне деэскалации. Особенно учитывая, что с этой территории в сторону наших военных объектов постоянно вылетают беспилотники.

Как заявили «Известиям» в правящей сирийской партии «Баас», риторика турецкого лидера объяснима и продиктована государственными интересами Турции.

— Любая военная операция в этом регионе приведет к массовой миграции жителей Идлиба на территорию Турции. Это будут не только мирные граждане, но и террористы, которые будут представлять прямую угрозу турецкой безопасности, — сказали в пресс-службе партии.

Американский вопрос

Несмотря на разногласия по «идлибскому вопросу», все три лидера так или иначе подчеркнули, что США должны покинуть Сирию. Так, Хасан Роухани прямо заявил, что американцы находятся в арабской республике незаконно. Иранский лидер отметил, что вмешательство Вашингтона не соответствует ни одному международному правилу, его присутствие только усугубляет проблемы и осложняет установление устойчивого мира в Сирии.

— У нас остался горький опыт иностранного вмешательства в Ливии, и мы все это прекрасно понимаем. Целое государство было уничтожено. Но народы региона, и особенно сирийский народ, будут противодействовать любому иностранному давлению и вмешательству извне. Любое решение по судьбе Сирии должно приниматься самими сирийцами, — считает иранский лидер.

США, возглавив коалицию из 60 стран, в сентябре 2014 года начали операцию в Сирии под предлогом борьбы с террористическими группировками ИГ и «Джебхат-ан-Нусра» (запрещены в РФ). В апреле 2017-го американскими военными специалистами была создана военная база в Эт-Танфе на границе с Иорданией. Вашингтон активно поддерживает Сирийские демократические силы (СДС) — вооруженные формирования, контролирующие часть границы с Турцией, территории восточнее реки Евфрат и город Табка.

С начала 2018 года из зоны деэскалации в Идлибе регулярно совершаются налеты беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Как минимум 55 таких аппаратов были уничтожены системами российской ПВО.

Ранее в нынешнем году во время освобождения контролируемых боевиками территорий в Восточной Гуте, на юге Дамаска и в провинциях Дераа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра террористы, не пожелавшие пойти на мирное соглашение с сирийским правительством, были эвакуированы в идлибскую зону деэскалации.

Переговоры в «астанинском формате» будут продолжены — следующая встреча «тройки», как ожидается, пройдет в России.