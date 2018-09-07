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Сборная России объявила стартовый состав на матч Лиги наций против Турции

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч Лиги наций против команды Турции, сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

Встреча пройдет в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» в пятницу, 7 сентября. Начало матча — в 21:45 мск.

Лига наций — новый турнир, он проходит под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он призван заменить товарищеские матчи. Сборные распределены на четыре лиги — от А (самой сильной) до D (самой слабой).

Лиги делятся на группы по три команды. Сборная России выступает в лиге B в группе с командами Швеции и Турции. Победитель тройки перейдет в лигу A. Последняя команда пойдет на понижение класса в лигу С.

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