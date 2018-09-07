Члены конгресса IBU отказались восстанавливать в правах СБР

Союзу биатлонистов России (СБР) отказали в восстановлении членства в Международном союзе биатлонистов (IBU).

7 сентября конгресс проголосовал против новой заявки СБР, об этом сообщается в официальном микроблоге IBU в Twitter.

«В результате СБР остается временным членом IBU», — говорится в сообщении.

В июне международная организация также оставила в силе решение об ограничении в правах СБР.

В декабре 2017 года исполком IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России и поставил под вопрос проведение соревнований в России из-за допингового скандала.

Россия могла проводить международные соревнования и продолжать заявлять спортсменов на соревнования, однако ее лишили права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы.

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