CNN узнал о переданном Москвой предупреждении для военных США в Сирии

Вашингтон получил от Москвы два предупреждения за последнюю неделю. Они касаются готовности российских и сирийских вооруженных сил нанести удары по боевикам в провинции Хомс, где в городе Эт-Танфе расположена военная база международной коалиции во главе США.

Об этом 7 сентября сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

По информации СМИ, в американском оборонном ведомстве возникли «опасения, что силы США окажутся под угрозой, если Россия нанесет удар», и в ответ предупредили Москву «не бросать вызов военному присутствию США».

«Мы готовы к ответным действиям», — приводит CNN слова своего собеседника.

Военная база в Эт-Танфе основана в 2017 году спецслужбами США. Она используется западными и ближневосточными союзниками для военной подготовки представителей «умеренной оппозиции».

Соединенные Штаты проводят военные операции в Сирии без согласия легитимного правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.