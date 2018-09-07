Прямой эфир

CNN узнал о переданном Москвой предупреждении для военных США в Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон получил от Москвы два предупреждения за последнюю неделю. Они касаются готовности российских и сирийских вооруженных сил нанести удары по боевикам в провинции Хомс, где в городе Эт-Танфе расположена военная база международной коалиции во главе США.

Пора домой: Россия помогает сирийцам вернуться
Какие проблемы предстоит решить для возвращения беженцев на родину

Об этом 7 сентября сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

По информации СМИ, в американском оборонном ведомстве возникли «опасения, что силы США окажутся под угрозой, если Россия нанесет удар», и в ответ предупредили Москву «не бросать вызов военному присутствию США».

«Мы готовы к ответным действиям», — приводит CNN слова своего собеседника.

Военная база в Эт-Танфе основана в 2017 году спецслужбами США. Она используется западными и ближневосточными союзниками для военной подготовки представителей «умеренной оппозиции».

Соединенные Штаты проводят военные операции в Сирии без согласия легитимного правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидеры России, Турции и Ирана приняли декларацию по итогам саммита по Сирии
Эрдоган заявил о неспособности Турции принимать новых беженцев из Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017