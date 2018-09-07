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Названы мотивы пачкавшего двери фекалиями отставного майора из Екатеринбурга

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Фото: РЕН-ТВ
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Мужчина в военной форме, пачкавший фекалиями двери бывшего офиса ООО «АнтиКризисЦентр» в Екатеринбурге, оказался отставным майором. Пустить в ход «биологическое оружие» он решил в качестве мести.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Telegram-канал 112», также фекалии появлялись на двери квартиры, в которой проживает его «обидчица». По данным журналистов, отставной майор одолжил женщине около 5 млн рублей, надеясь получить их назад с процентами. В итоге ожидания мужчины оказались обмануты.

6 сентября сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники одной из частных компаний стали жертвами мужчины, который пачкал двери офиса фекалиями. Чтобы вычислить злоумышленника, в коридоре были установлены камеры видеонаблюдения. Отсмотрев записи, работники фирмы были крайне удивлены. Как оказалось, двери фекалиями пачкал мужчина в военной форме, который, судя по количеству звезд на погонах, находится в звании майора.

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