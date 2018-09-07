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Брошенный женой художник и его бультерьер стали звездами Сети

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Фото: instagram/rafael mantesso (@rafaelmantesso)
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В Сети стремительно набирает популярность иллюстратор из Бразилии Рафаэль Мантессо и его бультерьер по кличке Джимми Чу.

Несколько лет назад от мужчины ушла супруга, оставив его в пустой квартире без мебели и предметов быта. Тем не менее Мантессо не стал расстраиваться, а освободившееся время посвятил своему псу — единственное, что оставила иллюстратору бывшая жена.

Мантессо стал фотографировать свою собаку на белом фоне в окружении нарисованных предметов, и вскоре иллюстратор и его питомец снискали славу.

Сейчас за жизнью бразильца и бультерьера следят более 600 тыс. пользователей социальной сети Instagram.

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