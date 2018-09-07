Брошенный женой художник и его бультерьер стали звездами Сети
В Сети стремительно набирает популярность иллюстратор из Бразилии Рафаэль Мантессо и его бультерьер по кличке Джимми Чу.
Несколько лет назад от мужчины ушла супруга, оставив его в пустой квартире без мебели и предметов быта. Тем не менее Мантессо не стал расстраиваться, а освободившееся время посвятил своему псу — единственное, что оставила иллюстратору бывшая жена.
Публикация от rafael mantesso (@rafaelmantesso) 30 Мар 2018 в 1:31 PDT
Мантессо стал фотографировать свою собаку на белом фоне в окружении нарисованных предметов, и вскоре иллюстратор и его питомец снискали славу.
Публикация от rafael mantesso (@rafaelmantesso) 24 Ноя 2017 в 4:13 PST
Публикация от rafael mantesso (@rafaelmantesso) 13 Июл 2017 в 8:29 PDT
Сейчас за жизнью бразильца и бультерьера следят более 600 тыс. пользователей социальной сети Instagram.