Брошенный женой художник и его бультерьер стали звездами Сети

В Сети стремительно набирает популярность иллюстратор из Бразилии Рафаэль Мантессо и его бультерьер по кличке Джимми Чу.

Несколько лет назад от мужчины ушла супруга, оставив его в пустой квартире без мебели и предметов быта. Тем не менее Мантессо не стал расстраиваться, а освободившееся время посвятил своему псу — единственное, что оставила иллюстратору бывшая жена.

Мантессо стал фотографировать свою собаку на белом фоне в окружении нарисованных предметов, и вскоре иллюстратор и его питомец снискали славу.

Сейчас за жизнью бразильца и бультерьера следят более 600 тыс. пользователей социальной сети Instagram.