Франция обвинила Россию в попытках шпионить за военным спутником

Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в попытках шпионить за франко-итальянским спутником Athena-Fidus, сообщает RT France.

Этот спутник в том числе обеспечивает безопасную связь с вооруженными силами Франции и Италии.

Речь идет о событиях 2017 года, произошедших на высоте 36 км. По словам министра, российский спутник Louch Olympe якобы очень близко приблизился к Athena-Fidus.

«Настолько (близко. — Ред.), что можно было подумать, что он пытался захватить наши сообщения. Попытка подслушивать своих соседей не просто недружелюбна, это называется актом шпионажа», — сказала министр в ходе пресс-конференции в Тулузе 7 сентября.

По ее словам, власти приняли необходимые меры в связи с произошедшим.

В августе сообщалось, что Соединенные Штаты сочли ненормальным поведение российского спутника-инспектора. Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые могут маневрировать по орбите и взаимодействовать с другими спутниками.