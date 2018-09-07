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Франция обвинила Россию в попытках шпионить за военным спутником

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Фото: CNES
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Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в попытках шпионить за франко-итальянским спутником Athena-Fidus, сообщает RT France.

Этот спутник в том числе обеспечивает безопасную связь с вооруженными силами Франции и Италии.

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Речь идет о событиях 2017 года, произошедших на высоте 36 км. По словам министра, российский спутник Louch Olympe якобы очень близко приблизился к Athena-Fidus. 

«Настолько (близко. — Ред.), что можно было подумать, что он пытался захватить наши сообщения. Попытка подслушивать своих соседей не просто недружелюбна, это называется актом шпионажа», — сказала министр в ходе пресс-конференции в Тулузе 7 сентября.

По ее словам, власти приняли необходимые меры в связи с произошедшим.

В августе сообщалось, что Соединенные Штаты сочли ненормальным поведение российского спутника-инспектора. Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые могут маневрировать по орбите и взаимодействовать с другими спутниками.

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