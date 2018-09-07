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Лидеры России, Турции и Ирана приняли декларацию по итогам саммита по Сирии

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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Лидеры России, Ирана и Турции в пятницу, 7 сентября, приняли декларацию по итогам саммита в Тегеране по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом рассказал иранский президент Хасан Роухани.

«Мы исходим из того, что наш призыв будет услышан»
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«Она открыто и откровенно определяет наш путь на дальнейшее взаимодействие. Мы будем продолжать свои усилия для установления стабильности и безопасности не только в Сирии, но и по всему региону», — цитирует заявление Роухани телеканал «Звезда».

Президент России Владимир Путин сообщил по итогам трехстороннего саммита, что РФ располагает неопровержимыми доказательствами готовящихся террористами провокаций с химоружием в Сирии.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил на встрече, что необходимо остановить атаки на сирийскую провинцию Идлиб и объявить там перемирие.

Путин, комментируя слова своего турецкого коллеги, отметил, что не до конца согласен с этой позицией, так как участники саммита не могут брать на себя ответственность за вооруженную оппозицию и боевиков.

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