Музейная площадь в Саратове обрела охранные границы

В Саратове были утверждены охранные границы объекта культурного наследия областного значения «Ансамбля Музейной площади XVII–XIX веков». Соответствующее распоряжение подписал начальник профильного регионального управления Владимир Мухин.

Пресс-служба управления напоминает, что в границах объекта культурного наследия «Ансамбль Музейной площади XVII–XIX веков» запрещается капитальное строительство или увеличение существующих капитальных объектах в границах. Разрешено вести хозяйственную деятельность, которая не противоречит сохранению памятника, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Сегодня сообщалось о том, что вокзал Ярославль-Главный признали объектом культурного наследия. Здание было построено в 1952 году с признаками «сталинского ампира» и считается символом города.