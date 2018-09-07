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Крупную змею обнаружили у жилого дома на юге Москвы

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Крупную змею обнаружили в пятницу, 7 сентября, возле жилого дома на юге Москвы. На место происшествия выехали спасатели. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Рептилию, которая могла приползти из ближайшей лесополосы, нашли на Чертановской улице возле дома № 16, корпус 1, передает «РИА Новости».

Змеей займутся специалисты пожарно-спасательного отряда.

Подобный инцидент произошел в столице в конце июня. Экзотическую змею — маисового полоза — обнаружили в ванной одной из квартир на Волгоградском проспекте. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, поймали рептилию и передали ее в департамент природопользования, сообщает телеканал «360».

28 августа две взрослые гадюки и 17 маленьких смогли выбраться из квартиры в доме 45 по Ленинскому проспекту на юге Москвы. Рептилий поймал сотрудник департамента природопользования и передал их в центр передержки.

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