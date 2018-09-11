Рыба границ не видит
Российская рыбная отрасль переживает переломный момент. После начала санкционных войн со странами — поставщиками морепродуктов она стала привлекательным объектом для инвестирования. Переход на современные технологии обещает полностью преобразить ее за несколько лет. Особенно заметны изменения в отрасли в Дальневосточном регионе, где добывается 65% реализуемой в стране рыбы. Эксперты предполагают, что технологическое обновление отрасли должно положительно сказаться на цене продукта. Так, в этом году на Дальнем Востоке стал рекордным улов горбуши, что уже привело к снижению оптовых цен. А значит, можно надеяться, что она и в розницу станет дешевле.
СЕТИ РАССТАВЛЕНЫ
В советское время рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока и Приморского края был единым организмом. Его мощности были представлены рыбодобывающими, рыбоперерабатывающими, транспортными судами, вспомогательным флотом, береговыми перерабатывающими заводами, холодильными мощностями, портовой инфраструктурой, заводами по воспроизводству водных биологических ресурсов, судостроительными и судоремонтными предприятиями. В 90-е годы этот комплекс распался на отдельные предприятия, которые самостоятельно занялись добычей, переработкой и сбытом рыбной продукции. Конкурентоспособность отрасли резко упала, и прилавки магазинов заполнились импортной рыбой. Однако после введения в 2014 году ограничений на импорт продовольствия потребность в отечественной рыбной продукции резко повысилась, в отрасль потекли инвестиции, и она начала оживать.
Сегодня эксперты констатируют, что отечественная рыбная отрасль уже может без сбоев поставлять необходимое количество рыбы на прилавки магазинов. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), за последние 10 лет — с 2007 по 2017 год — добыча рыбы возросла на 41,7%, или 1,4 млн т. По мнению президента ВАРПЭ Германа Зверева, рыбопромышленные предприятия постоянно модернизируют добывающий флот и вводят в строй новые суда, поэтому промысловые возможности рыболовного флота и перерабатывающие мощности судов увеличиваются. Ежегодно растут и инвестиции в отрасль: например, в 2017 году инвестиции в российские рыбохозяйственные предприятия составили 11,9 млрд рублей.
Несмотря на тактические успехи, проблем в рыбной отрасли страны еще предостаточно. Так, обновление рыболовного флота идет слишком медленно — количество эксплуатируемых судов, построенных до 1991 года, составляет 90% от общей численности рыболовецкого флота.
— По итогам прошлого года общее количество зарегистрированного рыбопромыслового флота в России составляло порядка 2320 судов различного типа — добывающие, в том числе маломерные, обрабатывающие, приемно-транспортные, — говорит управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк. — Но рыбопромысловый флот неумолимо стареет. Динамика последних лет показывает, что, даже несмотря на появление новых судов, общее их количество сокращается. Так, за последние три года на отечественных и зарубежных заводах за счет средств судовладельцев были построены и введены в эксплуатацию три новых судна — БМРТ «Механик Сергей Агапов», СРТМ «Ягры», СРТМ «Мирах». Для обновления рыбодобывающего флота этого крайне мало.
По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, сегодня существует внушительный портфель заказов на строительство рыболовных судов на российских верфях. Однако, по некоторым оценкам, судостроительные предприятия пока также недостаточно технически оснащены и не могут способствовать обновлению флота в адекватные сроки.
— Строительство рыболовного судна в России занимает три и более года, — говорит генеральный директор хабаровского рыбоперерабатывающего предприятия «Иня» Анна Кривченко. — Тогда как в Китае его могут построить всего за шесть месяцев. То же самое касается и ремонта судов — за границей ремонт делают более качественно и не так дорого, как в России.
ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ
Остро стоит и проблема транспортировки рыбы. Выше мы уже говорили, что 65% всего российского улова рыбы обеспечивает Дальний Восток. В центральные регионы рыба доставляется по железной дороге. Фактически это единственный способ доставки. Отправка морепродуктов рефрижераторными контейнерами на судах в порты Северо-Запада невыгодна и логистически не оправдана. Железнодорожные маршруты через Транссиб и БАМ позволяют разгружать рыбу на всем пути следования, снабжая фактически всю страну. Тем не менее перевозки рыбы морским транспортом выросли с 10 тыс. т в 2016 году до 23 тыс. т в 2017- м, а на этот год запланирована отправка 50 тыс. т (речь идет только об отгрузке в адрес российских портов).
Представители рыболовецких компаний утверждают, что полноценному использованию железнодорожных маршрутов мешает недостаток рефрижераторных мощностей, а также высокая стоимость услуг перевозчика. Отчасти эти претензии справедливы — транспортные операторы практически не заказывают новые рефрижераторные вагоны и вагоны- термосы. При установленных государством тарифах их эксплуатация находится на грани рентабельности. Кроме того, пропускная способность железнодорожных магистралей на Дальнем Востоке ужа давно находится на пределе: подходы к портам забиты эшелонами с углем, а обратно, соответственно, отправляются пустые полувагоны. Увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба — одна из ключевых составляющих инвестиционной программы РЖД. Но до завершения строительных работ еще далеко.
Впрочем, и производители, и перевозчики признают: транспортная составляющая в оптовой цене дальневосточной рыбы составляет около 7,6% — эта цифра называлась на межотраслевом совещании, которое Росрыболовство проводило в августе. Не так уж много для скоропортящегося товара, который едет на прилавки через всю страну. Высокая розничная цена на рыбу объясняется еще и тем, что внутреннему рынку приходится конкурировать с экспортными поставками. Рыболовецкая отрасль в нашей стране сейчас фактически ориентирована на экспорт продукции.
— В 2017 году рыбная продукция составила около 17% от всего объема российских поставок продовольствия за рубеж, — говорит Илья Березнюк. — Это второе место после экспорта зерновых. Общий объем экспорта российской рыбной продукции в прошлом году составил порядка 2 млн т. Это приблизительно половина от всего объема производства. Свыше 75% всего экспорта морепродуктов составила мороженая рыба.
По мнению директора по развитию ТМ «Рыбсеть» Полины Кировой, рыбодобывающим компаниям невыгодно вкладываться в строительство береговых перерабатывающих производств, так как они могут дороже продать сырье за границу, да еще и получить возврат НДС. Основными потребителями российской рыбы и морепродуктов являются Китай, Корея и Япония. Экспортные цены повышают и внутренние цены на рыбу.
Все эти проблемы — сложная логистика, повышение тарифов, отсутствие субсидирования железнодорожных перевозок рыбопродукции, экспортоориентированность отрасли — создают большую разницу между оптовой и розничной ценой рыбы, длинные цепочки посредников, сборы на каждом этапе ее доставки и, конечно же, отражаются на конечной цене продукта.
Правда, в последнее время государство начало активно стимулировать рыбоперерабатывающую отрасль, особенно на Камчатке и Дальнем Востоке. Так, к 2022 году на Камчатке и курильском острове Шикотан планируется построить сразу несколько современных рыбоперерабатывающих комплексов с удобной инфраструктурой доставки рыбы с промысловых судов на берег. Рыбоперерабатывающие предприятия строятся и в других регионах России. Результат этих мер мы сможем увидеть только через несколько лет.
По мнению экспертов ВАРПЭ, в целом импортозамещение рыбной продукции в России состоялось: если в досанкционный период в Россию ввозилось более 150 тыс. т мороженой и охлажденной красной рыбы, то сегодня этот показатель не превышает 35–40 тыс. Рыбный ассортимент в магазинах преимущественно российского происхождения, и дефицита рыбы на прилавках нет. Однако высокие цены на отечественную рыбу не дают расти спросу на этот полезный продукт. Ритейлеры отмечают, что в последние годы жители России стабильно предпочитают рыбе курицу. А значит, импортозамещение рыбы — далеко не последняя цель для развития рыбной отрасли.