Рыба границ не видит

Российская рыбная отрасль пере­живает переломный момент. После начала санкционных войн со страна­ми — поставщиками морепродуктов она стала привлекательным объектом для инвестирования. Переход на совре­менные технологии обещает полностью преобразить ее за несколько лет. Осо­бенно заметны изменения в отрасли в Дальневосточном регионе, где добы­вается 65% реализуемой в стране рыбы. Эксперты предполагают, что техноло­гическое обновление отрасли должно положительно сказаться на цене про­дукта. Так, в этом году на Дальнем Вос­токе стал рекордным улов горбуши, что уже привело к снижению оптовых цен. А значит, можно надеяться, что она и в розницу станет дешевле.

СЕТИ РАССТАВЛЕНЫ

В советское время рыбохозяйствен­ный комплекс Дальнего Востока и Приморского края был единым ор­ганизмом. Его мощности были пред­ставлены рыбодобывающими, рыбо­перерабатывающими, транспортными судами, вспомогательным флотом, бе­реговыми перерабатывающими заво­дами, холодильными мощностями, портовой инфраструктурой, завода­ми по воспроизводству водных биоло­гических ресурсов, судостроительны­ми и судоремонтными предприятиями. В 90-е годы этот комплекс распался на отдельные предприятия, которые самостоятельно занялись добычей, пе­реработкой и сбытом рыбной продук­ции. Конкурентоспособность отрас­ли резко упала, и прилавки магазинов заполнились импортной рыбой. Одна­ко после введения в 2014 году ограни­чений на импорт продовольствия по­требность в отечественной рыбной продукции резко повысилась, в от­расль потекли инвестиции, и она на­чала оживать.

Сегодня эксперты констатируют, что отечественная рыбная отрасль уже может без сбоев поставлять необхо­димое количество рыбы на прилавки магазинов. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных пред­приятий, предпринимателей и экспор­теров (ВАРПЭ), за последние 10 лет — с 2007 по 2017 год — добыча рыбы возросла на 41,7%, или 1,4 млн т. По мне­нию президента ВАРПЭ Германа Звере­ва, рыбопромышленные предприятия постоянно модернизируют добываю­щий флот и вводят в строй новые суда, поэтому промысловые возможности рыболовного флота и перерабатыва­ющие мощности судов увеличива­ются. Ежегодно растут и инвестиции в отрасль: например, в 2017 году инвестиции в российские рыбохозяйствен­ные предприятия составили 11,9 млрд рублей.

Несмотря на тактические успе­хи, проблем в рыбной отрасли стра­ны еще предостаточно. Так, обновле­ние рыболовного флота идет слишком медленно — количество эксплуатиру­емых судов, построенных до 1991 года, составляет 90% от общей численности рыболовецкого флота.

— По итогам прошлого года общее количество зарегистрированного ры­бопромыслового флота в России со­ставляло порядка 2320 судов различ­ного типа — добывающие, в том числе маломерные, обрабатывающие, при­емно-транспортные, — говорит управ­ляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк. — Но рыбопромысловый флот неумолимо стареет. Динамика последних лет пока­зывает, что, даже несмотря на появле­ние новых судов, общее их количество сокращается. Так, за последние три года на отечественных и зарубежных заводах за счет средств судовладель­цев были построены и введены в экс­плуатацию три новых судна — БМРТ «Механик Сергей Агапов», СРТМ «Ягры», СРТМ «Мирах». Для обновления рыбо­добывающего флота этого крайне мало.

По словам президента ВАРПЭ Гер­мана Зверева, сегодня существу­ет внушительный портфель заказов на строительство рыболовных судов на российских верфях. Однако, по не­которым оценкам, судостроительные предприятия пока также недостаточно технически оснащены и не могут спо­собствовать обновлению флота в адек­ватные сроки.

— Строительство рыболовного судна в России занимает три и более года, — говорит генеральный директор хаба­ровского рыбоперерабатывающего предприятия «Иня» Анна Кривченко. — Тогда как в Китае его могут построить всего за шесть месяцев. То же самое касается и ремонта судов — за грани­цей ремонт делают более качественно и не так дорого, как в России.

ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ

Остро стоит и проблема транспорти­ровки рыбы. Выше мы уже говорили, что 65% всего российского улова рыбы обеспечивает Дальний Восток. В цен­тральные регионы рыба доставляется по железной дороге. Фактически это единственный способ доставки. От­правка морепродуктов рефрижератор­ными контейнерами на судах в порты Северо-Запада невыгодна и логисти­чески не оправдана. Железнодорож­ные маршруты через Транссиб и БАМ позволяют разгружать рыбу на всем пути следования, снабжая фактиче­ски всю страну. Тем не менее перевозки рыбы морским транспортом выросли с 10 тыс. т в 2016 году до 23 тыс. т в 2017- м, а на этот год запланирована отправ­ка 50 тыс. т (речь идет только об отгруз­ке в адрес российских портов).

Представители рыболовецких ком­паний утверждают, что полноценно­му использованию железнодорож­ных маршрутов мешает недостаток рефрижераторных мощностей, а так­же высокая стоимость услуг перевоз­чика. Отчасти эти претензии спра­ведливы — транспортные операторы практически не заказывают новые рефрижераторные вагоны и вагоны- термосы. При установленных государ­ством тарифах их эксплуатация нахо­дится на грани рентабельности. Кроме того, пропускная способность желез­нодорожных магистралей на Дальнем Востоке ужа давно находится на пре­деле: подходы к портам забиты эшело­нами с углем, а обратно, соответствен­но, отправляются пустые полувагоны. Увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба — одна из ключевых составляющих инвестиционной про­граммы РЖД. Но до завершения строительных работ еще далеко.

Впрочем, и производители, и пе­ревозчики признают: транспортная составляющая в оптовой цене даль­невосточной рыбы составляет около 7,6% — эта цифра называлась на межотраслевом совещании, которое Рос­рыболовство проводило в августе. Не так уж много для скоропортящего­ся товара, который едет на прилавки через всю страну. Высокая розничная цена на рыбу объясняется еще и тем, что внутреннему рынку приходится конкурировать с экспортными постав­ками. Рыболовецкая отрасль в нашей стране сейчас фактически ориентиро­вана на экспорт продукции.

— В 2017 году рыбная продукция со­ставила около 17% от всего объема рос­сийских поставок продовольствия за рубеж, — говорит Илья Березнюк. — Это второе место после экспорта зер­новых. Общий объем экспорта россий­ской рыбной продукции в прошлом году составил порядка 2 млн т. Это при­близительно половина от всего объ­ема производства. Свыше 75% всего экспорта морепродуктов составила мороженая рыба.

По мнению директора по разви­тию ТМ «Рыбсеть» Полины Кировой, рыбодобывающим компаниям невы­годно вкладываться в строительство береговых перерабатывающих про­изводств, так как они могут дороже продать сырье за границу, да еще и по­лучить возврат НДС. Основными по­требителями российской рыбы и мо­репродуктов являются Китай, Корея и Япония. Экспортные цены повыша­ют и внутренние цены на рыбу.

Все эти проблемы — сложная логи­стика, повышение тарифов, отсутствие субсидирования железнодорожных пе­ревозок рыбопродукции, экспортоориентированность отрасли — созда­ют большую разницу между оптовой и розничной ценой рыбы, длинные це­почки посредников, сборы на каждом этапе ее доставки и, конечно же, отра­жаются на конечной цене продукта.

Правда, в последнее время государ­ство начало активно стимулировать рыбоперерабатывающую отрасль, осо­бенно на Камчатке и Дальнем Востоке. Так, к 2022 году на Камчатке и куриль­ском острове Шикотан планируется построить сразу несколько современ­ных рыбоперерабатывающих ком­плексов с удобной инфраструктурой доставки рыбы с промысловых су­дов на берег. Рыбоперерабатываю­щие предприятия строятся и в других регионах России. Результат этих мер мы сможем увидеть только через не­сколько лет.

По мнению экспертов ВАРПЭ, в це­лом импортозамещение рыбной про­дукции в России состоялось: если в досанкционный период в Россию ввозилось более 150 тыс. т мороженой и охлажденной красной рыбы, то се­годня этот показатель не превыша­ет 35–40 тыс. Рыбный ассортимент в магазинах преимущественно рос­сийского происхождения, и дефици­та рыбы на прилавках нет. Однако вы­сокие цены на отечественную рыбу не дают расти спросу на этот полез­ный продукт. Ритейлеры отмечают, что в последние годы жители России стабильно предпочитают рыбе курицу. А значит, импортозамещение рыбы — далеко не последняя цель для разви­тия рыбной отрасли.