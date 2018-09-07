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Актриса Раиса Рязанова опровергла слухи о своей госпитализации

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Народная артистка России Раиса Рязанова прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

«Всё вранье. Жива-здорова, еду в машине на дачу», — цитирует Федеральное агентство новостей актрису. 

Ранее 7 сентября СМИ сообщили, что Рязанова попала в больницу. Журналисты уточнили, что это произошло несколько дней назад. Актрисе якобы сделали прививку от столбняка, после чего отпустили домой.

Одна из главных ролей актрисы — роль Антонины Буяновой в фильме «Москва слезам не верит». За эту работу Рязанова стала лауреатом Государственной премии СССР.

Она активно снималась в телесериалах, среди которых «Требуется няня», «Не родись красивой» и другие.

В конце августа госпитализировали актрису Нину Русланову. Дочь Руслановой рассказала, что народная артистка РФ «каждую осень и каждую весну» ложится на плановый осмотр. 27 августа Русланову выписали из больницы.

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