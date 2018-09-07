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Охрана рассказала о задержании ребенка из-за неоплаченных чупа-чупсов в Томске

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Сотрудник вневедомственной охраны рассказал подробности инцидента, произошедшего утром 7 сентября в томском магазине «Абрикос». По его словам, работники магазина нажали «тревожную кнопку», когда семилетняя девочка не расплатилась за три чупа-чупса.

«После этого прибывает группа быстрого реагирования (ГБР) в полной экипировке, с оружием, в бронежилетах и касках. Приходят, а там ребенок», — рассказал сотрудник журналистам РЕН ТВ.

Отмечается, что ребенок, который до этого оплатил на кассе хлеб и майонез, пытался предложить деньги за конфеты, но охрана магазина не согласилась на это и вызвала вооруженную группу.

При этом в магазине журналистам заявили, что присутствие вооруженных людей — чистая случайность. По словам сотрудников супермаркета, ГБР прибыла совершенно по другому вопросу. 

Уточняется, что вскоре после прибытия охраны в магазин прибежала мама ребенка. Женщина написала расписку, заплатила за леденцы и их вместе с ребенком отпустили. 

Ранее в сентябре в Сети появилось видео с избиением покупателя в столичном магазине «Пятерочка». Охранник набросился на мужчину с кулаками, когда тот отказался показать содержимое своего пакета.

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