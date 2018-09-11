Эффективность превыше всего

Сегодня основной драйвер разви­тия дальневосточных портов — экс­портные поставки угля в страны АТР. И по мере роста объемов его перевал­ки на первое место вышел вопрос эф­фективной и экологически безопасной организации работы морских термина­лов. Своим опытом в этой области по­делился с «Известиями» Александр Та­расов, генеральный директор одного из стивидоров Находки — «Аттис Эн­терпрайс».

Александр Борисович, какое место сре­ди стивидоров Находки сейчас зани­мает ваша компания и что ее отлича­ет от других?

Для понимания: сегодня в Наход­ке работают 12 стивидоров. Термина­лы пяти из них расположены в восточ­ной стороне залива — в бухте Врангеля и еще семи, в том числе и наш, — непо­средственно в городе.

Наш терминал относительно не­большой — 4,5 га земли. Это примерно 5% общей площади морских термина­лов в черте города. В год мы сейчас пе­реваливаем порядка 2 млн т угля.

Если говорить о наших отличитель­ных особенностях, то я бы сказал, что это эффективность и ответственное отношение к окружающей среде.

Какие у вас затраты на экологию?

Всего с 2014 года мы инвестирова­ли в экологию порядка 110 млн рублей. И с каждым годом объемы вложений растут гораздо более высокими тем­пами, чем объемы перевалки.

Так, в 2017 году по отношению к пре­дыдущему году объем перевалки у нас вырос чуть более чем на 4%, а инвести­ции в экологию за тот же период воз­росли примерно в 3,5 раза.

А в этом году?

С начала года наши затраты на эко­логические мероприятия уже соста­вили 98 млн рублей, а к концу года эта цифра возрастет до 120 млн рублей.

Фото: ООО «Компания «Аттис Энтерпрайс»

На что конкретно идут эти инвестиции? Какие технологии вы применяете?

На всех участках технологической цепочки — от разгрузки, очистки, скла­дирования угля до его погрузки в мор­ские суда — создаются такие условия, при которых пыль либо вовсе не об­разуется, либо оседает в месте обра­зования и не распространяется в про­странстве.

В 2017 году мы внедрили на террито­рии нашего порта комплексную систе­му пылеподавления и в текущем году продолжили работать над ее усовер­шенствованием. Эффективность системы была подтверждена расчетами компании «Находка-проект».

Главные элементы комплексной системы пылеподавления, которые мы используем наряду с мировыми ли­дерами отрасли, включают: ветропы­лезащитные экраны, установленные по всему периметру терминала, во­дяные пушки, снегогенераторы, фор­суночную систему пылеподавления. Это передовое оборудование, а также используемые в процессе погрузоч­но-разгрузочных работ средства ме­ханизации — вакуумные подметально- уборочные машины, адаптированные для работы в зимний период года, ми­ни-погрузчики и экскаваторы — позво­ляют полностью исключить россыпи угля и тем самым минимизировать влияние деятельности предприятия на окружающую среду.

Всего у «Аттис Энтерпрайс» 11 ста­ционарных и одна мобильная водяная пушка, которые постоянно работают на разных участках и создают свое­го рода водяной купол, который за­крывает штабеля угля и не позволяет пыли разлетаться. Зимой на террито­рии предприятия дополнительно ра­ботают два снегогенератора.

Чтобы не допустить загрязнения бухты Находка, в зоне погрузки угля на судно используются защитные по­логи из ПВХ.

Не менее важен и человеческий фактор. Все наши сотрудники прош­ли специальную программу обучения. В частности, мы строго следим за соблюдением технологии погрузочно-раз­грузочных работ в строгом соответ­ствии с технологической картой.

План мероприятий по сниже­нию нагрузки на окружающую среду до 2020 года реализуется в соответствии с трехсторонним соглашением, которое мы подписали в марте с администраци­ями города Находка и Приморского края.

При неблагоприятных метеорологи­ческих условиях все вышеперечислен­ные технологии помогают?

При НМУ, если сила ветра превы­шает 15 м/с, все работы по перевал­ке угля должны в обязательном по­рядке приостанавливаться. Мы, для того чтобы отслеживать этот момент, внедрили у себя специальную систе­му контроля за скоростью и направ­лением ветра с использованием сер­тифицированного оборудования.

Фото: ООО «Компания «Аттис Энтерпрайс» Стивидоры Находки все больше инвестируют в экологически чистые технологии погрузки

А контроль качества атмосферного воз­духа тоже ведется?

Да, конечно, мы сотрудничаем с двумя аккредитованными лабора­ториями: «Экоаналитика» и Примор­ский центр охраны труда, которые еже­недельно проводят замеры качества атмосферного воздуха на границе жи­лой зоны. На сайте администрации го­рода Находка с их результатами могут ознакомиться все желающие.

Дополнительно компания приобре­ла оборудование для самостоятельной организации стационарного поста мо­ниторинга марки «Деренда». Прибор представляет собой систему автома­тического пробоотбора, отличается высокой точностью и функциональ­ностью, позволяет осуществлять заме­ры согласно европейскому стандарту.

Компания взяла на себя обязатель­ства осуществлять мониторинг всех компонентов окружающей среды. Ме­тодическую основу системы наблю­дений составляют общепринятые принципы мониторинга: целенаправ­ленность наблюдений, системность, комплексность, периодичность, уни­фикация. Специалисты Дальневосточного федерального университета проводят оценку состояния исследу­емых компонентов природной среды, а именно: природной морской воды, морской биоты, донных отложений, мониторинг подземных вод, почвен­ного покрова, производственный эко­логический контроль при обращении с отходами.

И в завершение еще один вопрос: как вы оцениваете деятельность своих кол­лег-стивидоров? Насколько эффектив­но они отвечают на экологические вы­зовы?

В целом в последнее время мы наблюдаем много позитивных из­менений. Большинство стивидоров Находки наращивают инвестиции в экологию и совершенствуют техно­логии пылеподавления. Со многими нашими коллегами находимся в по­стоянном диалоге для разработки со­вместных решений и принятия общих мер в вопросах экологической безо­пасности. Чему-то они учатся у нас, чему-то мы у них. Но здесь, конечно, важно, чтобы на конструктивное вза­имодействие были настроены абсо­лютно все. Чтобы были выработаны и соблюдались единые для всех пра­вила и стандарты, которые бы обеспе­чили соблюдение норм экологической безопасности в Находке в целом.