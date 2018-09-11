Эффективность превыше всего
Сегодня основной драйвер развития дальневосточных портов — экспортные поставки угля в страны АТР. И по мере роста объемов его перевалки на первое место вышел вопрос эффективной и экологически безопасной организации работы морских терминалов. Своим опытом в этой области поделился с «Известиями» Александр Тарасов, генеральный директор одного из стивидоров Находки — «Аттис Энтерпрайс».
Александр Борисович, какое место среди стивидоров Находки сейчас занимает ваша компания и что ее отличает от других?
Для понимания: сегодня в Находке работают 12 стивидоров. Терминалы пяти из них расположены в восточной стороне залива — в бухте Врангеля и еще семи, в том числе и наш, — непосредственно в городе.
Наш терминал относительно небольшой — 4,5 га земли. Это примерно 5% общей площади морских терминалов в черте города. В год мы сейчас переваливаем порядка 2 млн т угля.
Если говорить о наших отличительных особенностях, то я бы сказал, что это эффективность и ответственное отношение к окружающей среде.
Какие у вас затраты на экологию?
Всего с 2014 года мы инвестировали в экологию порядка 110 млн рублей. И с каждым годом объемы вложений растут гораздо более высокими темпами, чем объемы перевалки.
Так, в 2017 году по отношению к предыдущему году объем перевалки у нас вырос чуть более чем на 4%, а инвестиции в экологию за тот же период возросли примерно в 3,5 раза.
А в этом году?
С начала года наши затраты на экологические мероприятия уже составили 98 млн рублей, а к концу года эта цифра возрастет до 120 млн рублей.
На что конкретно идут эти инвестиции? Какие технологии вы применяете?
На всех участках технологической цепочки — от разгрузки, очистки, складирования угля до его погрузки в морские суда — создаются такие условия, при которых пыль либо вовсе не образуется, либо оседает в месте образования и не распространяется в пространстве.
В 2017 году мы внедрили на территории нашего порта комплексную систему пылеподавления и в текущем году продолжили работать над ее усовершенствованием. Эффективность системы была подтверждена расчетами компании «Находка-проект».
Главные элементы комплексной системы пылеподавления, которые мы используем наряду с мировыми лидерами отрасли, включают: ветропылезащитные экраны, установленные по всему периметру терминала, водяные пушки, снегогенераторы, форсуночную систему пылеподавления. Это передовое оборудование, а также используемые в процессе погрузочно-разгрузочных работ средства механизации — вакуумные подметально- уборочные машины, адаптированные для работы в зимний период года, мини-погрузчики и экскаваторы — позволяют полностью исключить россыпи угля и тем самым минимизировать влияние деятельности предприятия на окружающую среду.
Всего у «Аттис Энтерпрайс» 11 стационарных и одна мобильная водяная пушка, которые постоянно работают на разных участках и создают своего рода водяной купол, который закрывает штабеля угля и не позволяет пыли разлетаться. Зимой на территории предприятия дополнительно работают два снегогенератора.
Чтобы не допустить загрязнения бухты Находка, в зоне погрузки угля на судно используются защитные пологи из ПВХ.
Не менее важен и человеческий фактор. Все наши сотрудники прошли специальную программу обучения. В частности, мы строго следим за соблюдением технологии погрузочно-разгрузочных работ в строгом соответствии с технологической картой.
План мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду до 2020 года реализуется в соответствии с трехсторонним соглашением, которое мы подписали в марте с администрациями города Находка и Приморского края.
При неблагоприятных метеорологических условиях все вышеперечисленные технологии помогают?
При НМУ, если сила ветра превышает 15 м/с, все работы по перевалке угля должны в обязательном порядке приостанавливаться. Мы, для того чтобы отслеживать этот момент, внедрили у себя специальную систему контроля за скоростью и направлением ветра с использованием сертифицированного оборудования.
А контроль качества атмосферного воздуха тоже ведется?
Да, конечно, мы сотрудничаем с двумя аккредитованными лабораториями: «Экоаналитика» и Приморский центр охраны труда, которые еженедельно проводят замеры качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны. На сайте администрации города Находка с их результатами могут ознакомиться все желающие.
Дополнительно компания приобрела оборудование для самостоятельной организации стационарного поста мониторинга марки «Деренда». Прибор представляет собой систему автоматического пробоотбора, отличается высокой точностью и функциональностью, позволяет осуществлять замеры согласно европейскому стандарту.
Компания взяла на себя обязательства осуществлять мониторинг всех компонентов окружающей среды. Методическую основу системы наблюдений составляют общепринятые принципы мониторинга: целенаправленность наблюдений, системность, комплексность, периодичность, унификация. Специалисты Дальневосточного федерального университета проводят оценку состояния исследуемых компонентов природной среды, а именно: природной морской воды, морской биоты, донных отложений, мониторинг подземных вод, почвенного покрова, производственный экологический контроль при обращении с отходами.
И в завершение еще один вопрос: как вы оцениваете деятельность своих коллег-стивидоров? Насколько эффективно они отвечают на экологические вызовы?
В целом в последнее время мы наблюдаем много позитивных изменений. Большинство стивидоров Находки наращивают инвестиции в экологию и совершенствуют технологии пылеподавления. Со многими нашими коллегами находимся в постоянном диалоге для разработки совместных решений и принятия общих мер в вопросах экологической безопасности. Чему-то они учатся у нас, чему-то мы у них. Но здесь, конечно, важно, чтобы на конструктивное взаимодействие были настроены абсолютно все. Чтобы были выработаны и соблюдались единые для всех правила и стандарты, которые бы обеспечили соблюдение норм экологической безопасности в Находке в целом.