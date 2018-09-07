Прямой эфир

В США представили конкурента Telegram

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США презентовали мессенджер Stealthy IM, который позиционируется как зашифрованный и является копией Telegram. Новинку разработчики представили на конференции TechCrunch Disrupt SF 2018 в Сан-Франциско.

По словам создателей Stealthy IM, разработанный ими сервис должен стать «децентрализованным WeChat» — это китайская коммуникационная система-мессенджер, в которой уже зарегистрировано более 1 млрд пользователей.

Одним из лидеров в данном сегменте является мессенджер Telegram Павла Дурова. По мнению пользователей Сети, интерфейсы обоих сервисов похожи друг на друга. Как отмечает телеканал «360», помимо этого сходства, авторы нового приложения взяли и логотип программы Павла Дурова, немного изменив вид бумажного самолетика.

Разработчики также делают акцент на блокчейн-технологии сервиса, которая обеспечивает децентрализованное хранение данных. По умолчанию мессенджер хранит данные в облачном хранилище Azure от Microsoft, но пользователь может выбрать место для хранения информации самостоятельно.
Приложение уже доступно для гаджетов на базе платформ iOS и Android. Для рядовых пользователей оно будет бесплатным, но создатели сервиса в дальнейшем планируют взимать деньги за пользование его отдельных функций, передает «РИА Новости».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Три дня спустя операторы связи приступили к исполнению решения. Причиной послужил отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аудитория Telegram после блокировки в РФ сократилась на 1,2 млн
Дуров объяснил новую политику безопасности Telegram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017