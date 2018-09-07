В США представили конкурента Telegram

В США презентовали мессенджер Stealthy IM, который позиционируется как зашифрованный и является копией Telegram. Новинку разработчики представили на конференции TechCrunch Disrupt SF 2018 в Сан-Франциско.

По словам создателей Stealthy IM, разработанный ими сервис должен стать «децентрализованным WeChat» — это китайская коммуникационная система-мессенджер, в которой уже зарегистрировано более 1 млрд пользователей.

Одним из лидеров в данном сегменте является мессенджер Telegram Павла Дурова. По мнению пользователей Сети, интерфейсы обоих сервисов похожи друг на друга. Как отмечает телеканал «360», помимо этого сходства, авторы нового приложения взяли и логотип программы Павла Дурова, немного изменив вид бумажного самолетика.

Разработчики также делают акцент на блокчейн-технологии сервиса, которая обеспечивает децентрализованное хранение данных. По умолчанию мессенджер хранит данные в облачном хранилище Azure от Microsoft, но пользователь может выбрать место для хранения информации самостоятельно.

Приложение уже доступно для гаджетов на базе платформ iOS и Android. Для рядовых пользователей оно будет бесплатным, но создатели сервиса в дальнейшем планируют взимать деньги за пользование его отдельных функций, передает «РИА Новости».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Три дня спустя операторы связи приступили к исполнению решения. Причиной послужил отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.