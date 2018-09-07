Кассир в Томске вызвал вооруженную охрану из-за неоплаченной первоклассницей конфеты

В томском магазине «Абрикос» вооруженная охрана задержала семилетнюю девочку, которая не расплатилась за леденец. По данным журналистов, ребенок набрал продуктов и сладостей, но забыл рассчитаться за один чупа-чупс.

«После этого сотрудник внутренней службы безопасности магазина, несмотря на желание ребенка расплатиться за конфету, вызвал группу быстрого реагирования», — сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

Уточняется, что прибывшая на место вооруженная охрана была очень удивлена вызову. Позже в магазин прибыла мама ребенка, которая уговорила отпустить девочку.

Ранее в сентябре в Сети появилось видео с избиением покупателя в столичном магазине «Пятерочка». Охранник набросился на мужчину с кулаками, когда тот отказался показать содержимое своего пакета.