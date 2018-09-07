Правительство назначило нового торгпреда России в Белоруссии

Заместитель министра транспорта Николай Асаул назначен торговым представителем России в Белоруссии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Белоруссия, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном 7 сентября на официальном портале правовой информации.

На этом посту он сменит Константина Артюшина, который возглавлял торгпредство с 2014 года.

Асаул занимал должность замминистра с 2010 года, курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом, уточняет «РИА Новости».

Ранее 24 августа президент России Владимир Путин назначил нового посла и спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Им стал бывший представитель главы государства в Приволжском федеральным округе Михаил Бабич.