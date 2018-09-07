Wi-Fi в метро Москвы модернизируют для увеличения скорости в часы пик

Сеть бесплатного Wi-Fi в столичной подземке модернизируют для повышения стабильности сетевого соединения и увеличения скорости в часы пик. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, первые работы по обновлению Wi-Fi сети начались в июле текущего года на Кольцевой линии. По их завершении повысится стабильность работы и скорость интернет-соединения в часы пик, сообщает агентство городских новостей «Москва». Заммэра добавил, что на Кольцевой линии теперь используется современное радиооборудование Wi-Fi, обеспечивающее более высокую скорость передачи и приема данных.

Ликсутов отметил, что сеть беспроводного бесплатного интернета на Кольцевой линии была запущена пять лет назад, и это один из первых участков Wi-Fi в московском метро. До конца 2018 года планируется установить в вагоны, курсирующие по этой ветке, современные точки доступа Wi-Fi, что должно повысить скорость доступа на 40–50%.

30 июля сообщалось, что бесплатный Wi-Fi заработал на Большой кольцевой линии московского метро. Теперь беспроводным интернетом можно воспользоваться во всех 18 поездах, которые курсируют между станциями «Петровский парк» и «Деловой центр».