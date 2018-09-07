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Подозреваемый в педофилии американец задержан в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Санкт-Петербурге задержали гражданина США, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении двух третьеклассников. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщила пресс-служба СУ СКР по городу.

Следователи установили, что 47-летний американец с 2012 года незаконно находится на территории России. Он работал преподавателем английского языка в частной школе для взрослых.

«По версии следствия, он 30 августа 2018 года около одного из домов, расположенного по улице Уточкина, совершил иные действия сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика», — говорится в сообщении.

Аналогичный инцидент произошел спустя несколько дней. 3 сентября гражданин США напал в районе озера Долгое на девятилетнего ребенка, являющегося инвалидом.

Против американца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют, причастен ли подозреваемый к другим аналогичным преступлениям, уточняет телеканал «78».

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