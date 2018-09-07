Дубай заявил о 70-процентном росте турпотока из России

За первые шесть месяцев 2018 года Дубай посетило 405 тыс. туристов из России. Это на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил гендиректор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая (DCTCM) Иссам Казим.

Всего за прошлый год Дубай посетило 530 тыс. граждан России — на 120% больше, чем в 2016 году. Столь резкому росту турпотока способствует отмена въездных виз для россиян властями ОАЭ.

Увеличение числа россиян в Дубае привело и к увеличению числа рейсов из Москвы. Так, например, с 29 октября «Аэрофлот» добавит четвертый ежедневный рейс из российской столицы в Дубай, а с 25 октября Emirates будет летать в Москву трижды в день (сейчас — два раза).