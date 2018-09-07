Вокзал Ярославля получил статус объекта культурного наследия

Вокзал Ярославль-Главный признан объектом культурного наследия. Здание 1952 года постройки с признаками «сталинского ампира» считается символом города.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», инициатором присвоения зданию охранного статуса является студент Ярославского госуниверситета Семен Травин. Он рассказал, что всегда восхищался его красотой, и, когда стал членом общества охраны памятников, решил сделать вокзал объектом культурного наследия.

В оформлении всех необходимых документов студенту помогала автор книги «Советская архитектура Ярославля» Наталья Сапрыкина. Теперь из-за нового статуса здание нельзя ни перестраивать, ни видоизменять.

Травин уточнил, что в ближайшее время на здании восстановят некоторые потерянные со временем элементы. Речь идет о лепном гербе СССР над центральным входом.