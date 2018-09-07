Псковскую многодетную семью признали «Семьей года» в России

Многодетная семья Добриных из Печорского района Псковской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2018». Номинация – «Сельская семья».

Как рассказали Псковской ленте новостей в областном управлении социальной защиты населения, у Ларисы и Дмитрия Добриных трое детей, две девочки 13 и 11 лет и шестилетний мальчик. Они стали единственными представителями Псковской области, кто участвовал в конкурсе в этом году. Всего же победителями признаны 17 семей и 68 претендентов.

Историю Добриных включат в Почетную книгу «Семья года. Россия 2018». Также им устроят семейный праздник и экскурсионную программу.

Конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Тогда победителем в номинации «Молодая семья» признали семью Саловых из Псковского района. А годом позже в категории «Семья - хранитель традиций» победу одержала семья Зоновых из Опочецкого района.