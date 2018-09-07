Дениса Пушилина назначили врио главы ДНР
Председателя народного совета Дениса Пушилина назначили исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). За принятие решения проголосовал парламент ДНР большинством голосов.
Ранее депутаты досрочно сняли полномочия главы республики с Александра Захарченко в связи с его смертью.
Пушилин с 2014 года представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу. В настоящее время решается вопрос, кто заменит его на этом посту. По словам политика, есть много достойных людей, которые могут представлять интересы республики на минской площадке.
Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Захарченко. Глава государства подчеркнул, что выбравшие путь террора не хотят искать мирный выход решения конфликта. В МИД РФ заявили, что сомнений, что за случившимся стоит Киев, практически нет.
Были задержаны несколько подозреваемых, которые подтвердили, что взрыв был диверсией со стороны Киева. При этом в службе безопасности Украины (СБУ) отвергли обвинения в причастности к преступлению.
В тот же день исполняющим обязанности главы ДНР назначили первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Однако генпрокуратура республики сочла незаконным это решение.
С момента смерти Захарченко, который совмещал должности главы республики и председателя Совета министров, совет считается находящимся в отставке, пояснил глава ведомства Андрей Справка. Поэтому Трапезников не занимает должность первого зампреда этого органа, на которого, согласно конституции, должны быть возложены полномочия. Единственным действующим органом власти в республике остался возглавляемый Пушилиным народный совет.
Выборы назначены в ДНР на 11 ноября, напоминает НСН.