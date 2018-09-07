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Дениса Пушилина назначили врио главы ДНР

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Председателя народного совета Дениса Пушилина назначили исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). За принятие решения проголосовал парламент ДНР большинством голосов.

Ранее депутаты досрочно сняли полномочия главы республики с Александра Захарченко в связи с его смертью.

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Пушилин с 2014 года представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу. В настоящее время решается вопрос, кто заменит его на этом посту. По словам политика, есть много достойных людей, которые могут представлять интересы республики на минской площадке.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Захарченко. Глава государства подчеркнул, что выбравшие путь террора не хотят искать мирный выход решения конфликта. В МИД РФ заявили, что сомнений, что за случившимся стоит Киев, практически нет.

Были задержаны несколько подозреваемых, которые подтвердили, что взрыв был диверсией со стороны Киева. При этом в службе безопасности Украины (СБУ) отвергли обвинения в причастности к преступлению.

В тот же день исполняющим обязанности главы ДНР назначили первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Однако генпрокуратура республики сочла незаконным это решение.

С момента смерти Захарченко, который совмещал должности главы республики и председателя Совета министров, совет считается находящимся в отставке, пояснил глава ведомства Андрей Справка. Поэтому Трапезников не занимает должность первого зампреда этого органа, на которого, согласно конституции, должны быть возложены полномочия. Единственным действующим органом власти в республике остался возглавляемый Пушилиным народный совет.

Выборы назначены в ДНР на 11 ноября, напоминает НСН.

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