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Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом

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Фото: Global Look Press/Fotoarena
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Бывший участник британской группы The Beatles Пол Маккартни выпустил 17-й сольный альбом. Пластинка Egypt Station была представлена 7 сентября.

Всего в альбом вошли 16 треков. Еще до выхода работы Маккартни презентовал три сингла с пластинки — Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You. Артист отмечал, что хотел добиться от своей работы впечатления музыкального путешествия.

Альбом Egypt Station уже доступен для прослушивания на сервисах Apple Music, «Яндекс.Музыка» и Spotify.

Сингл с новыми песнями Маккартни I Don’t Know и Come On To Me вышел 20 июня. Над новым альбомом певец работал вместе с музыкальным продюсером Грегом Керстином, который также сотрудничал с рок-группой Foo Fighters и певицей Адель.

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