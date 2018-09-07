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Экс-наставник «Рубина» признан лучшим тренером АПЛ в августе

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Фото: REUTERS/Andrew Yates
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Бывший тренер казанского «Рубина» Хави Грасия, возглавляющий «Уотфорд», признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в августе. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

«Уотфорд» под руководством испанского специалиста одержал четыре победы в четырех матчах на старте английского первенства. «Шершни» обыграли «Брайтон», «Бернли», «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». Такой же результат продемонстрировали лишь «Ливерпуль» и «Челси».

В следующем туре «Уотфорд» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 15 сентября.

Хави Грасия возглавил казанский «Рубин» 27 мая 2016 года. Зарплата специалиста в российском клубе составляла €2,5 млн. «Рубин» и Грасия расторгли соглашение по обоюдному согласию в июне 2017 года.

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