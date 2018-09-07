Площадь Победы планируют отреставрировать в Воронеже

Мэрия Воронежа планирует отреставрировать площадь Победы. В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на главу города Вадима Кстенина.

В мэрии уточнили, что подробных параметров проекта на данный момент еще нет, но есть визуализированная концепция. На ее основе и планируется разработать всю необходимую документацию, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на «Вести Воронеж».

Известно, что на площади Победы планируют разместить комплекс из восьми фонтанов с цветовой подсветкой. Также предполагается обустройство большой смотровой площадки на склоне правого берега.

Помимо этого, в планах у мэрии провести замену плиточного покрытия на более износостойкое.