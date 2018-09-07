Срок строительства домов по реновации в Москве сократят на 54 дня

Сроки строительства домов по программе реновации жилого фонда в Москве сократятся на 54 дня и составят 542 дня к концу 2018 года. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

«За счет оптимизации административных процедур сроки строительства домов по реновации сократят на 54 дня и пять процедур», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя департамента.

В ведомстве отметили, что сейчас для сдачи объекта нужно пройти 57 административных процедур, а срок строительства дома составляет 596 дней, уточняет «Федеральное агентство новостей». Власти подчеркивают, что сокращение процедур позволит реализовывать программу реновации более эффективно.

Программа реновации жилого фонда в Москве была утверждена в 2017 году. Она предусматривает снос более 5 тыс. ветхих домов и возведение около 30 млн кв. м жилья к 2032 году. Как ранее писали «Известия», власти планируют начать внедрение сетей мобильной связи 5G в столичных кварталах реновации в 2022 году.