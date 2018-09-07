Подозреваемую в мошенничестве в соцсети задержали в Волгограде

В Волгограде задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в соцсети. Она размещала информацию о продаже одежды и обуви, а после получения денежных средств переставала выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 25-летняя жительница Дзержинского района. Девушка рассказала, что нашла объявление о продаже одежды и обуви известного бренда, связалась с продавцом и перевела ей деньги, после чего «продавец» перестал выходить на связь, заблокировал доступ к своей странице, а затем удалил ее. Сумма ущерба составила 45 тыс. рублей, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 27-летняя жительница Советского района. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Устанавливается причастность девушки к другим подобным преступлениям.